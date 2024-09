Conclusa con successo la seconda Edizione del Progetto "Il mio canto libero"

di: Redazione - del 2024-09-25

Si è conclusa con successo, presso la casa circondariale di Castelvetrano, la seconda edizione del progetto “Il mio canto libero”, promosso da 10 Rotary Club del distretto Area Drepanum tra cui il Club di Castelvetrano e Menfi.

Questa significativa iniziativa ha coinvolto i detenuti in lezioni di musica durante i mesi estivi, guidati dal Maestro Gabriele Leone, culminando in un saggio finale. La soddisfazione e l’emozione sono stati palpabili per questa attività, che ha offerto ancora una volta un’opportunità di riabilitazione attraverso il meraviglioso linguaggio della musica.

Un ringraziamento speciale a tutti coloro che, con sensibilità e impegno, hanno reso possibile questo importante percorso di speranza.