Messina Denaro, le rivelazioni di "Kokka" l'ultima donna di Matteo

di: Redazione - del 2024-09-25

Dalle oltre 200 pagine di verbale escono fuori le rivelazioni di una donna di 38 anni di Campobello di Mazara, che il 16 gennaio 2023 ha scoperto la vera identità dell'uomo che ha amato per 3 anni, che conosceva come Francesco Averna, medico in pensione ma in realtà era il superlatitante Matteo Messina Denaro. Come riportano diversi quotidiani online, tra i quali Palermotoday, la donna ha raccontato a luglio del 2023 agli inquirenti la sua storia d'amore con l'uomo. Per Matteo era la sua "Kokka", così la chiamava e la portava in giro a fare shopping anche al noto centro commerciale palermitano "Conca d'Oro" ma senza tralasciare le cene e le vacanze nei ristoranti di Mondello e Sferracavallo e vacanze in resort all’Addaura ma anche a Cefalù e Taormina.

La relazione come la donna ha esposto è iniziata nell'ottobre del 2019 fino all'aprile del 2022. Il loro nido d'amore era un'abitazione in via San Giovanni a Campobello di Mazara, paese di residenza della giovane donna. Matteo ha riferito di chiamarsi Francesco Averna, di avere 57 anni e di abitare a Palermo in via Belgio. Di essere un uomo facoltoso per via anche dell'attività di medico, di avere due figlie che vivevano fuori e di avere una madre anziana accudita da una badante.

La donna al magistrato che l'ha interrogata lungamente ha riferito di non aver assolutamente compreso la caratura criminale della persona. Francesco Averna con lei si è dimostrato molto gentile e manieroso. Non intratteneva confidenze con alcuna persona incontrata nel corso dei tre anni, nelle uscite e nelle vacanze. Era evidente che il suo "status" non lo permetteva ma la donna ignara non poteva saperlo. Quel 16 gennaio 2023 ha svelato la vera identità e per la 38enne campobellese è stata più che una doccia fredda.