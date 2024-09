Folgore, in difesa preso Semeraro, rescissioni per Gancitano e Sansone

di: Redazione - del 2024-09-25

Si preannunciavano novità di organico all'indomani della sconfitta interna di domenica scorsa per opera del San Giorgio in casa rossonera è così è stato. Nella giornata di ieri tre in totale le operazioni, in entrata l'arrivo del difensore pugliese, ventiduenne, Nicola Semeraro che vanta già due stagioni in Sicilia, nel 2022/2023 con la maglia del Mazara Calcio e lo scorso anno in forza al Santa Croce. Colpo di mercato da parte del direttore sportivo Calamia che regala al tecnico Cavataio un difensore dopo le defezioni di qualche settimana fa che portarono alla rescissione di calciatori come Cinquemani e Baiata.

In uscita, la società rossonera ha ufficializzato le rescissioni consensuali con i calciatori Flavio Gancitano e Dennis Sansone. Come portiere, sabato scorso, è approdato l'esperto Armando Di Martino. In attacco potrebbe arrivare un ultimo colpo di mercato, anche se le indiscrezioni raccolte non confermano né smentiscono.

Domenica prossima a Castelbuono i rossoneri di Cavataio saranno chiamati alla riscossa per togliere lo zero in classifica. Nonostante l'inizio di stagione negativo, c'è aria di serenità all'interno della dirigenza con la fiducia piena allo staff tecnico ed ai calciatori. Mancherà il capitano Gino Giardina, squalificato per un turno. Cavataio ed i suoi dovranno tornare da Castelbuono con un successo e far tornare il sorriso a tutto l'ambiente.