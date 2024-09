(VIDEO) Messina Denaro, nel processo a carico del medico Tumbarello escono fuori nuovi particolari

di: Redazione - del 2024-09-26

Nel corso dell'udienza del processo a carico del Dott. Alfonso Tumbarello, medico campobellese, indicato dagli inquirenti colui che ha fornito le ricette al geometra Andrea Bonafede che in realtà celava la figura di Matteo Messina Denaro sono usciti fuori alcuni particolari che potrebbero rendere la posizione dell'imputato particolarmente aggravata.

Infatti, secondo quanto trasmesso in un servizio televisivo (guarda il video sotto), il TGR Sicilia di ieri, il giornalista Ruvolo, ha riportato l'esclusivo ritrovamento di un certificato medico redatto dal Dott. Tumbarello intestato al Geom. Bonafede con il quale dichiarava l'effettivo e buono stato di salute consigliando anche l'attività fisica.

Al tempo stesso, nel medesimo giorno il 7 luglio 2021, al Geom. Bonafede, veniva redatta una ricetta riguardante l'accesso all'ospedale del paziente affetto da tumore al colon.

Un'incongruenza che potrebbe in effetti aggravare la posizione del medico campobellese che ha sempre negato di incontrare Messina Denaro come paziente ma che ha avuto come cliente Andrea Bonafede.