Francesco Elia, dall'Inghilterra con la Sicilia nel cuore e nei piatti. Nell'ultimo VIDEO racconta il segreto del pescato di Marinella

di: Redazione - del 2024-09-26

Francesco Elia è un castelvetranese doc che vive da tempo in Inghilterra a Norwich e non dimentica le proprie origini. Dal suo canale youtube "Tortellino" esprime la passione per la cucina siciliana unica ed autentica. Nelle scorse settimane Francesco è stato in vacanza a Marinella di Selinunte ed ha raccontato i segreti del pescato attraverso la testimonianza di chi lavora da anni nella marineria selinuntina.

La storia di Francesco: "Sono cresciuto a Castelvetrano, dove ho frequentato la scuola prima di trasferirmi in Inghilterra 34 anni fa per stare con mia moglie, Julie, e costruire la mia vita lì. La mia carriera è stata nel settore finanziario, e negli ultimi 20 anni ho lavorato come Direttore Finanziario e più recentemente come consulente finanziario nel settore dell’edilizia sociale. Nonostante il mio lavoro in finanza, ho sempre avuto una grande passione per la cucina, in particolare per la cucina siciliana.

Questa passione mi ha portato a lanciare il mio canale YouTube, TortellinoTime, lo scorso novembre. L'obiettivo è celebrare e condividere con il mondo la bellezza della cucina siciliana e italiana. La cucina siciliana, in particolare, occupa un posto speciale nel mio cuore perché si basa su semplicità, creatività e ingegno. Con pochi ingredienti, noi siciliani siamo stati in grado di creare ricette ammirate in tutto il mondo. Attraverso TortellinoTime, voglio mostrare tutto questo, promuovendo la cucina casalinga e l'importanza di condividere pasti buoni e semplici".

Sul proprio canale Francesco ha descritto l'ultimo reportage così: "Nel video ci immergiamo nell'autentico mondo della pesca siciliana con Giacomo, un umile pescatore di Selinunte, la cui intera vita è stata plasmata dal suo legame con il mare, la famiglia e la comunità. La storia di Giacomo è fatta di duro lavoro, passione e dedizione, rivelando le tradizioni profondamente radicate che continuano a prosperare in questo villaggio costiero.

Selinunte, situata sulla sponda occidentale della Sicilia, è un villaggio di pescatori dove il tempo sembra essersi fermato. Qui la tradizione è tutto, tramandata da generazioni di pescatori come Giacomo. Le sue giornate iniziano molto prima dell'alba e finiscono ben dopo che la maggior parte di noi ha finito di cenare. La pesca non è solo il suo sostentamento, ma la passione di una vita e in questo video vedrai in prima persona l'impegno necessario per provvedere alla sua famiglia, proprio come facevano suo padre e suo nonno prima di lui.

In questo video vedrai le tecniche di pesca di Giacomo, dal gettare le reti prima dell'alba al tirarle su, spesso lavorando a mani nude o con i guanti, una tecnica che ha introdotto agli altri pescatori. Sarai testimone dello spirito comunitario di questo villaggio, dove tutti si conoscono e il supporto è sempre a portata di mano. È un riflesso stimolante dei valori della famiglia, del duro lavoro e dell’umiltà che definiscono la vita in questa parte del mondo".