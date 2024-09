(VIDEO) "Pagine" è il nuovo singolo della giovane cantautrice castelvetranese Aurora Di Nino

di: Redazione - del 2024-09-26

La giovane cantautrice castelvetranese Aurora Di Nino ha pubblicato il suo nuovo singolo, Pagine, scritto e arrangiato con il supporto del Maestro Riccardo Russo. Il brano è disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 21 settembre 2024.

Aurora ha avviato la sua carriera musicale nel 2017 presso la The Vocal Academy di Silvia Mezzanotte e Riccardo Russo a Mazara del Vallo, sotto la guida dei docenti Federica Lamberti, Ermes Russo e Angela Giattino. Da allora, ha proseguito con determinazione nel perseguire il suo sogno artistico.

Il video ufficiale del singolo, rilasciato oggi, esplora il tema delle "pagine" di un libro immaginario che si desidera scrivere con una persona speciale, ma che resta intriso di dubbi e incertezze su come evolverà la relazione. "Ho scritto Pagine di getto, mettendo su carta le emozioni che provavo in quel momento", racconta Aurora.

Dal 10 marzo 2024, Di Nino è a capo della sede affiliata The Vocal Academy di Silvia Mezzanotte e Riccardo Russo a Castelvetrano, in via IV Novembre 7, dove ricopre il ruolo di direttrice e insegnante di canto, chitarra e pianoforte.