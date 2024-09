Calcio Giovanile, la Castelvetrano Selinunte nell’Elìte Regionale: “Pronti a rappresentare la città”

di: Redazione - del 2024-09-23

La scuola calcio Castelvetrano Selinunte per il secondo anno consecutivo sarà presente nei massimi campionati Regionali che avranno inizio il 29 settembre. Tornei che vedranno la partecipazione della società castelvetranese, tra gli altri campionati, anche nei prestigiosi Elìte Regionali nella categoria Under 15 ed Under 17.

"Le nostre squadre - riferisce Nicola Pizzitola responsabile del settore giovanile raggiunto dalla nostra redazione - sono pronte ad affrontare la nuova stagione sportiva con determinazione, convinti di poter ottenere risultati positivi e rappresentare la Città di Castelvetrano nel migliore dei modi ai massimi livelli del Calcio giovanile Regionale. La nostra società parteciperà ai campionati Élite Under 15 e Under 17 che prevedono la partecipazione delle migliori 24 squadre siciliane per ciascuna delle categorie.

L'ASD Castelvetrano Selinunte è l'unica società della Provincia di Trapani e tra le poche in tutta la Sicilia a partecipare ai Campionati Élite sia nella categoria Under 15 che in quella Under 17. Un risultato di assoluto valore - conclude Nicola Pizzitola - che pone Castelvetrano al centro del panorama calcistico giovanile della Regione".