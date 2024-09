Copertura 4G e 5G a Castelvetrano

di: Francesco Accardi - del 2024-09-23

(ph. pexels.com)

Le ferie si avvicinano e finalmente ci sarà la possibilità di godersi un po’ di pace. Esistono tanti posti in Italia dove si possono passare delle piacevoli vacanze, ma tra le mete più ambite c’è sicuramente la Sicilia. L’isola più grande del mediterraneo è ricca di incredibili spiagge dove potersi rilassare e godersi un po’ di mare, ma non solo! La Sicilia offre anche un’ottima copertura telefonica per tutti coloro che amano restare connessi anche durante le vacanze!

Se si è alla ricerca di un luogo dove poter stanare il ritmo lavorativo con il profumo del mare, Castelvetrano potrebbe sorprendere anche il più scettico. C’è chi rimane affascinato dall’incredibile storia e cultura di un posto che era abitato fin dall’epoca della Magna Grecia e che ha dato natali al filosofo Giovanni Gentile, a cui è stato dedicato un francobollo per gli 80 anni dalla sua scomparsa.

Castelvetrano poi è anche un luogo di tranquillità, dove poter assaporare una brioche con granita in centro storico o dove semplicemente godersi il mare. In ogni caso, ognuno di questi ha bisogno di una connessione ad internet veloce per pubblicare le loro stories! La copertura 5G, come ben si sa, è attiva in Italia dal 2019, ma sarà arrivata a Castelvetrano?

Copertura 4G e 5G per i casinò online

Il mondo degli smartphone ha rivoluzionato la vita di tutti e ormai ogni cellulare ha la possibilità di connettersi al web. Anche in vacanza, le persone vogliono sempre più connessione, sia per condividere sui social le loro avventure, che per divertirsi giocando ai casinò online .

Anche in estate, sotto l’ombrellone, ci sono persone che si divertono giocando su siti internet con slot machines, giochi dal vivo e i migliori giochi di carte. Una connessione rapida perciò è essenziale, anche mentre ti godi una bevanda fredda al mare.

La copertura rete di Castelvetrano

Anche se locata nel profondo sud dell’Italia, a Castelvetrano internet funziona molto bene. La rete è ben coperta in ogni zona del centro città per ogni gestore telefonico, ed è assicurata quasi ovunque la rete 4G. Per quanto riguarda le zone più costiere, la situazione non tende a peggiorare per quanto riguarda la rete 4G, anche se non proprio ovunque è possibile connettersi.

Per quanto riguarda la rete 5G, essa è abbastanza estesa nel centro di Castelvetrano, ma quasi mai è possibile trovarla nei lidi e sulle spiagge. La rete 5G infatti, è nata da poco e non si è ancora sviluppata abbastanza per raggiungere i luoghi più remoti.

Le cose e i luoghi più belli di Castelvetrano per le tue stories

Castelvetrano è un posto per tutti, perché unisce divertimento e vita lenta. Di giorno si può scegliere di andare al mare o di godersi la sua cultura millenaria, mentre la sera si può scegliere tra una passeggiata in centro storico oppure passare tra i locali sul lungomare di Marinella. È un posto perfetto per le famiglie e non solo!

Se ci si trova a Castelvetrano, allora uno dei posti più iconici da visitare è sicuramente il Parco Archeologico di Selinunte, con un'estensione di circa 377 ettari, dove è può fare un salto nel passato in epoca greca e fotografare il bellissimo tempio di Hera, che ha ospitato anche il Featuring Gather Festival . Passeggiare per questo luogo incantato respirando l’aria di mare, che è lì a pochi passi, è davvero un’esperienza sublime.

Un altro simbolo di Castelvetrano è l’oliva. Dal sapore dolce e poco sapido, una forma tondeggiante e il colore verde brillante, le olive di Castelvetrano si conoscono in tutta Italia. Per questa ragione una foto da pubblicare sui social è sicuramente l’aperitivo con le olive.

Infine, per gli amanti degli sport acquatici, uno dei posti che bisogna vedere è la spiaggia di Torretta Granitola, situata a mezz’ora di distanza da Castelvetrano. È un luogo che attira molti turisti ogni anno dove gli amanti del surf e del windsurf possono postare le loro acrobazie.