Via Cavallaro Marinella, la pista ciclabile dei paradossi e dei controsensi. Residenti protestano: “Rischi di incidenti. Servono controlli”

di: Redazione - del 2024-09-24

(ph. utente facebook)

La pista ciclabile continua a tenere banco e nella frazione di Marinella di Selinunte, nella tanto discussa pista proseguono senza sosta le polemiche conditi anche da paradossi come si evince dalla foto in copertina, con un gruppo di ciclisti che percorrono in senso inverso la via Cavallaro.

La prima stagione estiva della ciclabile a Marinella sta volgendo al termine lasciando strascichi di critiche e di dissensi come quelli dei residenti che non hanno gradito il senso unico imposto nella via Cavallaro, arteria importante e molto trafficata per via delle abitazioni presenti in quasi tutto il percorso.

Villeggianti e residenti costretti, come riferiscono, a fare lunghi giri per poter ritornare a casa. Ciclisti che, come si evince dalla foto, non gradirebbero la stessa pista, e cittadini che lamentano invece il forte rischio di incidenti, visto e considerato che da qualche settimana, alcuni preferiscono "trasgredire" il divieto percorrendo in senso inverso la strada. Proteste, divieti, dissensi e paradossi, non manca proprio nulla alla ciclabile.

Negli ultimi giorni sono stati segnalati, specialmente di mattina, diverse auto che percorrono la strada in contro senso aumentando il rischio di incidenti.

Sul tema è intervenuto qualche giorno fa, proprio dai nostri microfoni il Sindaco di Castelvetrano, avv. Giovanni Lentini che ha dichiarato di essere nelle more: "Stiamo avviando un percorso istrutturio specialmente per la pista ciclabile di Marinella nella via Cavallaro, in modo che possiamo gestirla al meglio per evitare quanto avvenuto. Perchè ci troviamo con due strade di accesso ed una di fuga. Faremo in modo inverso, una via di accesso e due vie di fuga. Bisogna capire come renderla compatibile con il codice della strada. Avremo a breve un incontro con l'assessore alle infrastrutture".