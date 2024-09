Regione Sicilia, oltre 23 milioni per combattere la piaga del Crack, approvato disegno di legge

di: Redazione - del 2024-09-26

(ph. Adobe Stock)

Il Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani si complimenta con l'Assemblea Regionale Siciliana per l'approvazione del disegno di legge Anti-Crack. Una piaga generazionale che sta colpendo tutto il mondo occidentale, il dilagarsi dello stupefacente che distrugge vite e famiglie ed in Sicilia i dati sono allarmanti.

Un finanziamento di oltre 23 milioni di euro da parte del Governo Regionalene nei prossimi tre anni è la testimonianza dell'impegno da parte delle istituzioni che si vanno ad aggiungere alle altre risorse stanziate all’inizio dell’anno per la creazione del primo Centro di accoglienza.

Il commento del Governatore siciliano, Renato Schifani: "Questa legge rappresenta una speranza per le famiglie e le comunità impegnate nella lotta contro le dipendenze. Siamo convinti che, grazie a questo provvedimento, la nostra Regione sarà in prima linea nel contrastare l'uso e il traffico di stupefacenti, costruendo un futuro più sicuro e sereno per le nuove generazioni".