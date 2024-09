Controlli a tappeto in provincia, sequestrati 21 ciclomotori sprovvisti di targa a Strasatti

di: Comunicato Stampa - del 2024-09-26

I Carabinieri della Compagnia di Marsala, nell’ambito di uno specifico servizio di controllo dei circoli ricreativi e attività commerciali nelle contrade di Ciavolo e Strasatti, hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro 21 ciclomotori ivi presenti risultati sprovvisti di targhe e dei documenti previsti per la circolazione su strada. I citati mezzi sono stati affidati alla Polizia Municipale di Marsala per la successiva rottamazione in quanto “rifiuti speciali”.

Nello stesso versante sud del territorio, la squadra Annonaria della Polizia Municipale ha proceduto a controllare diversi esercizi di ristorazione (pizzerie, bar, paninoteche, fast food...). In due locali di contrada Strasatti - apparentemente classificati come Associazioni - veniva accertata la somministrazione abusiva di alimenti e bevande, tenuto conto che a consumare i pasti non c'erano soci ma normali avventori/clienti. Ai due esercizi commerciali abusivi sono state inflitte sanzioni per complessive 10 mila euro.