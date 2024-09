(VIDEO) “Dobbiamo parlare di eroi veri. Ecco perché non proietterò ‘Iddu’”. Parla Salvatore Vaccarino dopo la polemica per la mancata proiezione film

di: Redazione - del 2024-09-29

Ai microfoni del TG1, il proprietario del Cinema Marconi di Castelvetrano, Salvatore Vaccarino, figlio dell'ex sindaco di Castelvetrano, la cui figura compare come co-protagonista nel film "Iddu - L'ultimo padrino" ha ritenuto opportuno chiarire la sua posizione in merito alla mancata proiezione della pellicola dei registi Piazza e Grassadonia in programma dal prossimo 10 ottobre.

"Ritengo che il protagonista dovrebbe cadere nell'oblio più profondo, proietterò al suo posto il docufilm su Falcone e Borsellino - spiega - affinché possano essere esaltati e ammirati i nostri veri eroi. È totalmente fuori luogo il fatto che avrei deciso di non proiettare il film per rispetto del delinquente mafioso Matteo Messina Denaro, perché invece è esattamente il contrario - prosegue - Non sopporto che si inneggi ad un delinquente con il rischio che si alimenti un mito, quasi un modello da seguire. Semmai è doveroso difendere una collettività, quella castelvetranese, perennemente insultata, umiliata: a Castelvetrano ci sono tante persone che nulla hanno a che dividere con mafia schifosa e criminalità assassina.

È sconfortante verificare - conclude - quante volte un castelvetranese che si trovi in viaggio, nel comunicare il suo paese di provenienza noti una strana espressione di disapprovazione nel viso del suo interlocutore. È giusta questa umiliazione? Anche per questo rifiuto il film, a difesa dei miei tanti concittadini perbene che vivono un disagio intollerabile".