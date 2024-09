Salemi, i consiglieri del Gruppo Misto chiedono convocazione Consiglio Aperto per la sicurezza urbana

di: Comunicato Stampa - del 2024-09-26

(ph. tratta dal profilo Facebook Gruppo Misto)

I consiglieri comunali del gruppo misto Dario Verde e Adelaide Terranova chiedono la convocazione di un Consiglio Comunale, possibilmente aperto, con all'ordine del giorno il tema della Sicurezza Urbana invitando il Prefetto o un suo delegato per addivenire ad una soluzione concreta che consenta di risolvere in modo radicale il problema.

"In detta seduta i consiglieri sottoscrittori - come si evince dalla nota - della presente richiesta avanzeranno formalmente la proposta di aumentare le ore agli agenti della polizia municipale, affinché possano svolgere in maniera capillare e continuativa il compito di controllo del territorio e/o di sottoscrivere apposite convenzioni con agenzie di sicurezza privata che ne abbiano i requisiti, con oneri a carico del bilancio comunale. Chiederanno inoltre di controllare in modo minuzioso coloro che non sono in possesso del permesso di soggiorno per provvedere ad allontanare dal paese tutti i clandestini e di limitare - conclude la nota - la vendita di alcolici soprattutto in contenitori di vetro pericolosi in quanto si possono trasformare in armi improprie in mano a persone ubriache".