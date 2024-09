Triscina, a breve inizieranno i lavori della rete fognaria. Installati i cartelli

di: Redazione - del 2024-09-26

L'inizio dei lavori che porteranno alla tanto attesa rete fognaria di Triscina stanno per avviarsi. Come da cartellonistica impiantata nella frazione. L'opera verrà realizzata entro i prossimi 17 mesi così come ha affermato il subcommissario nazionale per la depurazione Totò Cordaro nell'atto di consegna dei lavori al sindaco di Castelvetrano nelle scorse settimane. Le opere saranno effettuate dall'impresa Ati Comer Costruzioni meridionali srl.

"L’area sulla quale intervenire è stata suddivisa in nove bacini di collettamento, - la nota della struttura commissariale - ognuno dei quali costituito da una rete tubata per la raccolta dei reflui, attraverso un impianto di sollevamento. Questi verranno successivamente portati a una vasca di raccolta e quindi al sistema di collettamento che porta al depuratore comunale di via Errante Vecchia.

Il sistema finale è composto da un impianto di sollevamento che serve una condotta costituita da due tubazioni per superare un dislivello complessivo di circa 80 metri. La rete avrà un’estensione di circa 8,5 km. Il costo complessivo delle opere è di 13,8 milioni di euro".