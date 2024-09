Il lettore scrive: "Mio figlio in bicicletta investito da una vettura sulla pista ciclabile"

di: Redazione - del 2024-09-27

Riceviamo e pubblichiamo il racconto del nostro lettore Fabio Mangiaracina riguardante un episodio avvenuto lo scorso 18 settembre a Castelvetrano nella via Omero, strada che comprende una delle piste ciclabili che tanto continuano a far parlare.

L'episodio riguarda il figlio undicenne del lettore che si trovava in sella alla bicicletta e percorreva la pista ciclabile della via Omero. Nel bel mezzo di una curva la ciclabile cambia direzione ed un'autovettura ha invaso la pista urtando contro il giovane in bicicletta. Il conducente della vettura si è fermato chiedendo cosa si fosse fatto il giovane ma dopo pochi istanti è andato via.

Il disappunto del genitore, che ha denunciato alle forze dell'ordine l'accaduto, riguarda il comportamento del conducente che doveva accertarsi dello stato di salute del giovane specialmente in una zona molto poco trafficata della periferia di Castelvetrano.