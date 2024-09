Castelvetrano, tutto pronto la Giornata dello Sport, il centro storico si trasformerà in un grande campo sportivo

di: Comunicato Stampa - del 2024-09-28

In un grande campo sportivo si trasformerà il centro storico di Castelvetrano domani, domenica 29 settembre a partire dalle 15, in occasione della "Giornata dello Sport” fortemente voluta dall'amministrazione comunale con il coinvolgimento di moltissime associazioni sportive della città.

Domenica 29 settembre 2024, il centro storico di Castelvetrano sarà protagonista di un evento indimenticabile: la “Giornata dello Sport”. A partire dalle ore 15:00, il cuore della città si animerà di attività sportive, spettacoli e momenti di aggregazione che coinvolgeranno persone di tutte le età. Piazza Matteotti, corso Vittorio Emanuele e il suggestivo Sistema delle Piazze saranno i principali punti di incontro di questa grande manifestazione.

L'iniziativa nasce grazie alla collaborazione tra il Comune di Castelvetrano, la Pro Loco Selinunte, e oltre 30 associazioni sportive del territorio, coordinati dall’Assessore allo Sport Rosalia Ventimiglia e dall’esperto agli eventi Nino Centonze. Questo evento, più di una semplice celebrazione sportiva, rappresenta un’occasione per ritrovarsi e condividere il piacere dello sport all’aria aperta, per riscoprire la gioia del movimento e del benessere.

La “Giornata dello Sport” offrirà a tutti, dai bambini agli adulti, la possibilità di provare varie discipline sportive. Tra dimostrazioni di arti marziali, esibizioni di ginnastica artistica, partite di basket e tornei di pallavolo, gli sportivi potranno mettersi alla prova sotto la guida esperta degli allenatori delle associazioni coinvolte.

Ogni angolo del centro storico si trasformerà in uno spazio dedicato a una diversa attività: l’adrenalina degli sport di squadra sarà affiancata dalla precisione degli sport individuali, come il tiro con l’arco e il tennis tavolo. Non mancheranno momenti dedicati alle discipline più moderne, come il parkour e la danza urbana, che coinvolgeranno anche i più giovani in un'esplosione di energia e creatività.

“Questa giornata è un’opportunità per sottolineare l’importanza dello sport come strumento di coesione sociale, salute e divertimento,” ha dichiarato l’Assessore Rosalia Ventimiglia. “Castelvetrano ha una lunga tradizione di passione sportiva, e grazie al contributo delle nostre associazioni possiamo promuovere la cultura del movimento e dell’inclusività.”

Nino Centonze, esperto agli eventi, ha sottolineato l’importanza di coinvolgere i cittadini di tutte le età: “L’obiettivo è rendere Castelvetrano un punto di riferimento per lo sport locale, in grado di ispirare i più giovani e di rafforzare il senso di appartenenza alla comunità. Invitiamo tutti a partecipare e a vivere questo momento insieme, perché lo sport è di tutti e per tutti.”

“Un ringraziamento speciale va a tutte le oltre 30 associazioni sportive del territorio che, con passione e impegno, hanno reso possibile la realizzazione di questa giornata - a dichiarato il sindaco Giovanni Lentini - senza il loro contributo, l’organizzazione di un evento di tale portata non sarebbe stata possibile. La collaborazione tra pubblico e associazioni è il vero motore che rende viva la città e ne arricchisce il tessuto sociale”.

Per la “Giornata dello Sport”, Castelvetrano si prepara a vivere un momento di festa e di crescita collettiva, in cui i valori di rispetto, fair play e sana competizione saranno i protagonisti. Gli organizzatori sperano che questa possa essere la prima di molte edizioni future, con l’obiettivo di fare della "Giornata dello Sport" un appuntamento fisso nel calendario delle iniziative cittadine, simbolo di un impegno costante per la salute e il benessere dei cittadini.