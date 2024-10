“Global Volunteers” e AGESCI Castelvetrano 1 insieme nel rispetto dell'ambiente presso la Base Scout “Ciuri di Zagara”

di: Comunicato Stampa - del 2024-10-02

Nell’ambito della consolidata e proficua collaborazione fra il Comune di Castelvetrano e l’Associazione Internazionale Statunitense “Global Volunteers” e in funzione del Protocollo d’Intesa siglato nel Dicembre 2023 fra la stessa Associazione e il Gruppo AGESCI – Castelvetrano1, le ultime 2 settimane hanno visto un gruppo di volontari americani insieme a tantissimi altri volontari del Gruppo AGESCI – Castelvetrano 1 e dell’Associazione “Noi Odv” impegnarsi in un progetto congiunto presso la Base Scout “Ciuri di Zagara”.

Il progetto ha previsto la realizzazione di numerose attivita’ dedite alla pulizia e cura dei terreni e delle strutture preesistenti nel bene sequestrato alla mafia ed assegnato dal Comune al Gruppo Scout di Castelvetrano; dopo un’intensa attivita’ di scerbatura, sono stati ripuliti e potati numerosi alberi dell’agrumeto e plantumati nuovi alberi da riforestazione in un’aera specifica del terrano; grazie alle competenze artistiche di una delle volontarie americane e’ stato effettuato anche un lavoro di restauro e un’opera pittorica nel muro dell’area destinata alla celebrazione della Messa.

Il progetto ha ridato nuova vita al Bene ma, secondo l’Italy Country Manager di “Global Volunteers” Dott. Giovanni Parrino, e’ stata soprattutto ancora una magnifica esperienza di arricchimento e condivisione, un profondo e perpetuo scambio sociale, culturale e di valori umani che crea profondi legami di amicizia, condivisione e processi di sviluppo e pace.

Lo spirito di servizio, la dedizione e la passione con cui tutti i volontari hanno lavorato e’ state encomiabile ed e’ stato meraviglioso osservare il coinvolgimento e lavoro congiunto di persone che hanno condiviso per 2 settimane gli stessi spazi e gli stessi obiettivi, con la stanchezza, il sudore della fronte, il dolore del corpo ma uno Spirito colmo di Gioia e un Cuore pieno delle Bellezza della nostra Terra.

A chiusura del progetto il Gruppo AGESCI Castelvetrano 1, ha voluto organizzare un momento conviviale condividendo tutti insieme una cena presso la Base Scout con piatti tipici della cucina siciliana e castelvetranese.Il Rappresentante Legale Nicola Catania ha volunto fortemente ringraziare Emanuela Indiano e tutta l’Associazione Noi Odv per il prezioso contributo e la forte partecipazione che e’ stata fondamentale per il successo del progetto e i Global Volunteer per tutto cio’ che hanno fatto e donato all’interno della Base Scout, omaggiandoli con una splendida torta e un piccolo souvenir simbolo della nostra magnifica Terra.