"Iddu", i sindaci di Castelvetrano e Campobello concordano sulla proiezione pubblica

Continua a far notizia la proiezione del film di Piazza e Grassadonia con la partecipazione di artisti importanti come Elio Germano e Tony Servillo che da domani in anteprima sarà in visione, con i registi ed alcuni protagonisti nelle sale siciliane.

Si è appreso da giorni la decisione del proprietario del Cinema di Castelvetrano ed i primi cittadini di Castelvetrano e Campobello di Mazara hanno espresso la volontà di trasmettere anche pubblicamente la pellicola.

Così come riporta l'articolo del Giornale di Sicilia a firma della giornalista Francesca Capizzi: Giuseppe Castiglione, sindaco di Campobello proverà a portare il film a scuola. L'avvocato Giovanni Lentini invece ha manifestato l'intenzione di proiettare in piazza il tanto discusso film. Pubblicizza invece un biglietto ridotto per i castelvetranesi il proprietario del Cinema di Partinico.