Carenza agenti Polizia Municipale, il Comune cerca 22 nuove unità fra i dipendenti

di: Redazione - del 2024-10-01

La carenza del personale della Polizia Municipale in servizio, considerate le tante esigenze richieste dalla comunità anche in tema di sicurezza ha portato l'amministrazione guidata dal Sindaco di Castelvetrano, avv. Giovanni Lentini a proporre un atto di interpello per ventidue unità di personale da destinare al Corpo della Polizia Municipale.

I ventidue riceverebbero la qualifica di Agente di Polizia Municipale Area Istruttori ex, Categoria giuridica "C" con contratto a tempo indeterminato a 36 ore settimanali e, in subordine, al personale con contratto a tempo indeterminato a 24 ore settimanali. Le domande scadranno entro le 12 del 15 ottobre 2024.