Teatro Selinus idoneo, il film “Iddu” verrà proiettato a Castelvetrano

di: Redazione - (fonte: GdS.it) - del 2024-10-05

In foto: Il teatro Selinus (ph. Foto: INO MANGIARACINA)

Il film tanto discusso “Iddu - L’Ultimo Padrino” ispirato alla latitanza di Matteo Messina Denaro verrà proiettato a Castelvetrano. A darne notizia è il Giornale di Sicilia con un articolo a firma della giornalista Francesca Capizzi.

Nei giorni scorsi, il clamore alzato mediaticamente per la decisione del proprietario del Cinema Marconi di non proiettare la pellicola principalmente per una motivazione personale considerata la figura, all’interno del film, ispirata al padre, il sindaco, Avv. Giovanni Lentini ha affermato che avrebbe avviato contatti con la produzione per la proiezione in pubblico.

Stamani un sopralluogo di un tecnico ha dato parere favorevole per la messa in onda del film all’interno del Teatro Selinus. L’incasso potrebbe essere devoluto in beneficenza.