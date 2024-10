Partanna piange Calogero Ingoglia, giovane sempre disponibile e ben voluto. Domani l’ultimo saluto in Chiesa Madre

del 2024-10-06

Triste risveglio a Partanna stamane dopo l’incidente che ieri sera ha strappato via la vita a un giovanissimo di 25 anni. In tanti oggi ricordano Calogero Ingoglia come un giovane pieno di vita, entusiasmo e voglia di vivere.

Lavorava presso una nota azienda agricola e da pochi giorni aveva acquistato la nuova moto un KTM 250 che ieri sera stava guidando in direzione Marinella di Selinunte insieme ad un amico 35enne rimasto ferito a seguito dell’incidente.

In una curva, per cause invia di accertamento, si è verificato l’impatto tra la moto condotta dal giovane Ingoglia e un palo della segnaletica stradale. L’impatto è stato violento e per il giovane centauro la morte è stata istantanea mentre la moto si fermava ad una ventina di metri dal luogo mortale. I funerali si svolgeranno domani alle 11 presso la Chiesa Madre di Partanna.