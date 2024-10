Accoltella l’ex moglie in cucina, carabinieri arrestano 55enne marsalese. La donna non è in pericolo di vita

di: Comunicato Stampa - del 2024-10-06

I Carabinieri della Compagnia di Marsala hanno arrestato un 55enn del luogo per tentato omicidio. I militari sono intervenuti presso l’abitazione di una 42enne che, dopo un alterco con l’ex marito 55enne, veniva da questi colpita alla schiena con un coltello da cucina.

L’evento avveniva alla presenza dei genitori della donna che provavano a bloccare l’uomo e provvedevano a chiamare immediatamente il 112. Dopo l’azione delittuosa il 55enne si allontanava a bordo di una bicicletta venendo poco dopo rintracciato e tratto in arresto nel centro cittadino, ancora sporco di sangue.

La vittima veniva trasportata in codice rosso presso l’ospedale di Marsala ma non è in pericolo di vita. Sono in corso ulteriori accertamenti per recuperare l’arma del delitto.