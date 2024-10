Avviati i lavori per il ripristino delle rete pubblica in via Simanella

di: Redazione - del 2024-10-07

Sono partiti stamane i lavori di ripristino della pubblica illuminazione. Tecnici ed operai dell'Enel si trovano in via Simanella per il riallaccio della rete elettrica. Impianto della via Simanella che rappresenta uno snodo per tutto il quartiere della zona.

A sovrintendere lo svolgimento delle operazioni e supportare lo svolgimento dei lavori la Quarta direzione rappresentata dall'Architetto Caime ed ai suoi collaboratori.