Il lettore scrive, intervento urgente necessitano le palme del Teatro Selinus

di: Redazione - del 2024-10-07

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un nostro lettore che riguarda le palme poste all'ingresso del Teatro Selinus. Come si vede dall'immagine in copertina la zona è stata messa in sicurezza dai dipendenti comunali. Si teme che le palme siano state colpite dal punteruolo rosso. "Le palme necessitano di interventi urgenti prima che sia troppo tardi". Scrive il nostro lettore.

