Folla di gente a Partanna per l'ultimo saluto a Calogero Ingoglia

Ieri mattina, invece, si sono svolti i funerali di Calogero Ingoglia presso la chiesa Madre di Partanna. Il sindaco ha proclamato il lutto cittadino. Ad officiare la messa è stato il vescovo di Mazara, monsignor Angelo Giurdanella insieme all’Arciprete Don Antonino Gucciardi. Palloncini bianchi e tante motocross, ieri, davanti la chiesa, ad attendere il feretro.

La salma è stata trasportata dalla chiesa di Sant’Antonio, dove era stata allestita la camera ardente, sino alla Matrice. In prima fila il papà Antonino, le sorelle Francesca e Maria Antonietta, il primo cittadino Francesco Li Vigni, gli zii, i colleghi di lavoro dell’azienda agricola Asaro, cittadini e tanti amici. La famiglia di Calogero era molto conosciuta in città. Aveva perso la mamma, quando aveva tre anni era cresciuto con il papà e le sue sorelle. Suo nonno paterno, Calogero Ingoglia, era stato sindaco di Partanna negli anni ’60, mentre il padre è stato per tanti anni presidente della cantina sociale La Vite.

“Calogero era il responsabile di tutto il comparto agricolo della mia azienda - ha detto in lacrime il suo datore di lavoro,Tommaso Asaro, titolare di oleifici Asaro - è stato il mio braccio destro da cinque anni e dal primo momento in cui l’ho conosciuto, gli ho affidato una grande responsabilità, che lui si è guadagnato giorno dopo giorno”. Siamo ancora increduli - raccontano i suoi migliori amici Pietro e Leandro - era un genio in tutto, stava anche per prendere la patente nautica perchè era un appassionato di meccanica. Non era amico di Bellafiore e nemmeno conoscenti, non sappiamo come mai fosse con lui quella tragica sera”.

Restano gravi le condizioni di Saverio Bellafiore, coinvolto in un incidente stradale sabato scorso, mentre si trovava in sella ad una moto cross Ktm 250, guidata dal venticinquenne Calogero Ingoglia. Per quest’ultimo non c’è stato nulla da fare, è morto sul colpo. Il giovane, che trasportava sul sellino il trentasettenne Bellafiore, stava guidando lungo la via Castelvetrano quando è improvvisamente uscito di strada e si è schiantato contro un palo.

L'intervento del 118 è servito solo a constatare il decesso. Il passeggero è stato invece trasportato d'urgenza al Trauma Center dell’ospedale Villa Sofia di Palermo, dopo un primo ricovero all’ospedale Vittorio Emanuele di Castelvetrano. Le sue condizioni sono state definite critiche. La prognosi è riservata.