Castelvetrano, il Dott. Giuseppe Vinciguerra è il nuovo Segretario Generale. Nel 2022 ha ricoperto il ruolo di reggente al Comune

di: Redazione - del 2024-10-08

(ph. profilo Facebook - Dott. Vinciguerra)

Il Sindaco di Castelvetrano con determina ha individuato nella persona del Dott. Giuseppe Vinciguerra il Segretario comunale idoneo a svolgere le relative funzioni presso la Segreteria del Comune di Castelvetrano.

Il Dott. Vinciguerra classe 1978, laurea in Giurisprudenza, dopo una lunga esperienza in comuni del nord e del centro Italia ha svolto servizio in diversi comuni siciliani fra i quali Raffadali, Aragona ed in provincia di Trapani a Salaparuta. Nel 2022 è stato reggente presso il Comune di Castelvetrano.

Nella determina del Sindaco Lentini si evince la scelta ricaduta sul Dott. Vinciguerra anche per l'ottimo curriculum e per le capacità mostrate lungo il percorso professionale.