(VIDEO) Folgore, Cavataio: "Licenziato senza conoscere le motivazioni. Ringrazio la tifoseria e gli sportivi"

di: Redazione - del 2024-10-08

Filippo Cavataio non è più l'allenatore della Folgore da ieri a seguito di un comunicato ufficiale del club che lo ha sollevato dall'incarico. Dalle parole dell'ormai ex tecnico rossonero si apprende che dal sodalizio ha ricevuto un licenziamento ma senza ancora conoscerne le motivazioni. Così ha riferito ai nostri microfoni non nascondendo il disappunto specialmente perchè avvenuto dopo la tanto attesa vittoria in campionato.

L'ex allenatore si è mostrato ai nostri microfoni molto signorile e disponibile nonostante la decisione che in molti, compreso lo stesso tecnico, non si aspettavano. Cavataio ha ringraziato i tifosi e gli sportivi ma avuto anche una battuta nei confronti di qualche dirigente che evidentemente con alcuni atteggiamenti lo ha deluso. Si è incontrato con il suo successore, Iacono, augurandogli un buon lavoro.

Vedi il video dell'intervista all'ex tecnico della Folgore, Filippo Cavataio: