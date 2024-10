Pulizia e recupero delle tombe medievali, il Sindaco Lentini: "Grazie agli operatori del NOE"

di: Redazione - del 2024-10-08

Straordinario lavoro di pulizia e recupero del sito delle antiche tombe medievali, all’interno del Sistema delle Piazze, che per oltre 7 anni era stato abbandonato. Il tutto grazie al personale del NOE - Associazione Nazionale Nucleo Operativo Emergenze il tutto è stato possibile.

Il ringraziamento giunge dallo stesso Sindaco di Castelvetrano, Avv. Giovanni Lentini: "Con grande orgoglio e riconoscenza desidero ringraziare pubblicamente il NOE - Associazione Nazionale Nucleo Operativo Emergenze grazie a loro il tutto è stato possibile. I lavori, che si concretizzano solo oggi, testimoniano la nostra convinzione nella rinascita del centro storico di Castelvetrano".

Poi il primo cittadino ha proseguito: "Contestualmente, è stato possibile ripulire e ripristinare i bagni pubblici, che torneranno operativi in vista della tanto attesa Sagra del Pane Nero di Castelvetrano. Un sentito ringraziamento va anche alla Sager, che ha collaborato in sinergia per la pulizia della piazza, liberandola dalle sterpaglie prodotte durante i lavori".