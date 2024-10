Autovelox privo di omologazione, Giudice annulla tre verbali ad una azienda di Salemi

di: Elio Indelicato - del 2024-10-09

Il Giudice di Pace di Alcamo ha annullato i verbali accertati dalla Polizia Municipale di Castellammare del Golfo tramitel’Autovelox fisso posizionato sulla S.S. 187. Una società edile di Salemi, infatti, era stata ripetutamente multata per aver superato il limite di velocità di 50 km/h posto sulla statale. La polizia municipale di Castellammare aveva recapitato al legale rappresentante della società ben tre verbali, di cui due commessi lo scorso Marzo, a distanza di circa un’ora l’uno dall’altro e un terzo accertato il 23 marzo, sempre tramite l’autovelox fisso posizionato in c/da Fraginesi.

L’importo complessivo delle sanzioni irrogate era superiore a 1.000 euro, oltre alla decurtazione dei punti della patente. Per questo motivo, l’automobilista ha deciso di presentare ricorso, tramite il legale di fiducia. Francesco Salvo di Salemi. Il giudice di Pace Salvatore Pintacuda, con la sentenza, ha accolto la tesi della difesa, annullando tutti e tre verbali e fondando la propria decisione sulla contestata mancanza di omologazione dell’autovelox, aderendo, così, ad un recente orientamento della Corte di Cassazione.

Secondo i dati ufficiali della Polizia, da quando è stato istallato l’autovelox, marzo 2024 e fino al 31 luglio, sono stati contestati circa 30.000 verbali per eccesso di velocità.Trattasi di un’importante risorsa per le casse comunali, specie nel periodo estivo, in quanto in quel tratto transitano milioni di turisti diretti verso le nostre località balneari. Questa sentenza, a questo punto, potrebbe aprire la strada ad una miriade di ricorsi da parte dei cittadini ingiustamente multati, cosa avvenuta anche a Marsala.