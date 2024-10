“Iddu” sarà proiettato al Teatro Selinus domenica 13 ottobre

di: Comunicato Stampa - del 2024-10-07

Il comune di Castelvetrano con la disponibilità e l'ausilio logistico di Rai Cinema, Indigo Film e 01 Distribution film darà corso alla proiezione del film IDDU nel salone del teatro Selinus il giorno 13 ottobre. Le proiezioni a pagamento si svolgeranno con le ore di inizio 16 - 18,30 - 21.

Dopo il clamore suscitato per la non disponibilità mostrata dal proprietario del Cinema Marconi per ragioni personali già spiegate pubblicamente, alla proiezione e di seguito all'impegno assunto dal Sindaco Lentini, verrà proiettato a Castelvetrano il film.