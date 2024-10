Castelvetrano, reintegrati ex ASU della Cooperativa Castelvetrano-Servizi. Stamane la firma dei contratti

di: Redazione - del 2024-10-07

Sono stati reintegrati sette ex ASU della Cooperativa Castelvetrano Servizi che andranno a fare servizio nei Vigili Urbani ex Categoria "B". Faranno 36 ore perchè godono di un'integrazione salariale della Regione Sicilia. Si occuperanno dapprima di logistica ed aiuteranno ridistribuire le strisce pedonali. A dicembre quando saranno stabilizzati diventeranno ausiliari del traffico.

Gli stalli a pagamento fino al marzo del 2020 erano gestiti dalla Cooperativa Castelvetrano-Servizi che aveva preso l’appalto già dal 2013, con la collocazione delle colonnine, disegnando gli stalli, che inizialmente erano a Castelvetrano 512 e 156 a Marinella, poi diminuiti tra stalli scarico merci, disabili, spazi rosa e altro.

Vi lavoravano sette unità, di cui cinque soci e due lavoratori tutti rimasti senza lavoro negli ultimi anni quando il servizio era stato revocato durante la sindacatura Alfano. Successivamente i lavoratori (ex lsu comunali che si erano dimessi a seguito della concessione del servizio in gestione) hanno avviato un contenzioso con il Comune facendo valere l'accordo che era stato siglato e che prevedeva il loro reintegro nel caso di revoca di assegnazione del servizio. Gli stipendi del personale reintegrato, così come per gli altri LSU, è a carico della Regione Sicilia.