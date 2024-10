Castelvetrano s'illuminerà di verde per la Giornata Mondiale della Salute Mentale

di: Comunicato Stampa - del 2024-10-07

In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, il 10 ottobre 2024, la città di Castelvetrano si unisce alle celebrazioni globali per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della salute mentale. L’evento prevede una serie di attività che culmineranno con l’illuminazione di verde della Fontana della Ninfa, un simbolo di speranza e solidarietà verso chi vive situazioni di disagio psicologico.

Il programma prende il via il 9 ottobre con una tavola rotonda presso il Teatro Selinus, dalle ore 16:30 alle 19:00. Ad aprire i lavori saranno i saluti del Sindaco di Castelvetrano e di un rappresentante del Distretto D54, seguiti dall’intervento di esperti della salute mentale, che affronteranno temi cruciali come l’impatto dei disturbi psichici sulla popolazione, il contesto storico e i cambiamenti nella salute mentale, e le problematiche che interessano i giovani.

Verranno inoltre trattati i determinanti sociali della salute mentale e si discuterà del “Budget di salute”, un’iniziativa di integrazione sul territorio che ha già prodotto risultati positivi. Al termine della tavola rotonda, il pubblico potrà assistere alla proiezione del cortometraggio “Mani da cortile”, realizzato dal Centro Diurno (C.D.) di Castelvetrano.

Il 10 ottobre, le celebrazioni si sposteranno presso il sistema delle piazze cittadine, dalle ore 16:30 alle 19:00. Qui, i partecipanti avranno la possibilità di visitare bancarelle che esporranno manufatti realizzati dai pazienti del C.D. e della Cooperativa Starbene.

Sono previste inoltre esibizioni musicali e artistiche, accompagnate da esposizioni e performance di pittura e artigianato dal vivo, tutte attività volte a dimostrare come l’arte e la creatività possano essere strumenti di inclusione e benessere. Alle 18:30, la Fontana della Ninfa sarà illuminata di verde, un gesto simbolico per attirare l’attenzione sui temi della salute mentale e ribadire l’importanza della solidarietà collettiva.

Un Impegno Condiviso per la Salute Mentale

La Giornata Mondiale della Salute Mentale rappresenta un’occasione fondamentale per abbattere il muro di pregiudizi che circonda i disturbi psichici e promuovere una cultura dell’accoglienza e del sostegno. Castelvetrano, attraverso la collaborazione tra istituzioni locali, agenzie sanitarie, il C.D. e la Cooperativa Starbene, si propone di rafforzare il messaggio che la salute mentale è un diritto di tutti e un pilastro del benessere collettivo.

L’illuminazione dei monumenti in verde, simbolo della salute mentale, è un richiamo visivo e potente per ricordare che non ci può essere salute senza salute mentale. La scelta di coinvolgere la comunità attraverso eventi artistici e culturali sottolinea come la condivisione e l’integrazione possano fare la differenza nella vita delle persone affette da disagio psicologico.

Invito alla Partecipazione

L’intera comunità è invitata a partecipare alle iniziative previste per il 9 e il 10 ottobre, in un’occasione di dialogo, riflessione e celebrazione. Solo attraverso il coinvolgimento di tutti, infatti, è possibile creare un tessuto sociale che non lasci indietro nessuno, dove ogni individuo possa sentirsi accolto e supportato, senza stigma e senza barriere.

Perché la Salute Mentale ci Riguarda Tutti

La Giornata Mondiale della Salute Mentale a Castelvetrano non è solo una serie di eventi: è un richiamo all’azione, un invito a riflettere su quanto sia importante prendersi cura di noi stessi e degli altri, e su come ognuno possa contribuire a creare una comunità più inclusiva e sensibile.