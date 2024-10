Stefania Petyx è tornata a Castelvetrano dopo la nostra intervista al giovane castelvetranese

di: Redazione - del 2024-10-08

Nella mattinata di ieri, il nostro direttore responsabile avv. Elio Indelicato è stato contattato dall'ufficio stampa dell'inviata di Striscia la Notizia Stefania Petyx dopo la nostra intervista di qualche giorno fa al giovane castelvetranese Demi Ciararamitaro.

L'inviata, in compagnia del suo inseparabile bassotto, ha voluto riconoscere al nostro giovane concittadino la possibilità di scusarsi dopo le sue dichiarazioni sulla mafia. La nostra redazione ha favorito, pertanto, l'incontro a Castelvetrano con la Petyx. Servizio che andrà in onda a breve nel corso del TG Satirico Striscia la Notizia, in prima serata su Canale 5.