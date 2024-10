Sentenza condanna Poste Italiane, dipendente ottiene l’immediato trasferimento

del 2024-10-08

Il Tribunale di Trapani ha accolto il ricorso di una dipendente, Tiziana Aiello, assistita dall'Avvocato Vita Martinciglio. La sentenza ha condannato Poste a predisporre l’immediato trasferimento all'ufficio postale di Campobello, della lavoratrice che, seppur in graduatoria utile ed in possesso della legge 104/92, si è vista negare il proprio diritto.

Il segretario provinciale Lorenzo Mondo della Confsal di Trapani ringrazia l'Avvocato Vita Martinciglio, esprime viva soddisfazione per la decisione assunta dal Tribunale di Trapani ed auspica che questa ulteriore sconfitta per l'azienda "sia un robusto avviso per non agire più con leggerezza e superficialità quando sono coinvolte la dignità dei colleghi e le loro legittime aspettative".

Il Segretario provinciale invita i lavoratori postali a rivolgersi alla Confsal per ottenere la tutela dei propri diritti se negati.