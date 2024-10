Imbianchino precipita dal secondo piano, trasportato all'Ospedale di Sciacca

di: Redazione - (fonte: Belicenews.it) - del 2024-10-08

Incidente sul lavoro a Menfi. Un imbianchino di 48 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere precipitato dal secondo piano di una palazzina in via Della Vittoria. L'uomo era impegnato nel ripristino degli infissi quando, all'improvviso, ha perso l'equilibrio ed è caduto da un'altezza non indifferente.

Prontamente il lavoratore è stato soccorso e trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca, dove è stato ricoverato a causa delle gravi lesioni riportate. Le sue condizioni sono al momento sotto osservazione medica.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i Carabinieri per ricostruire la dinamica dei fatti.