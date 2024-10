Castelvetrano, progetti per anziani non autosufficienti con i fondi del PNRR

di: Comunicato Stampa - del 2024-10-09

Il Comune di Castelvetrano - II Direzione Organizzativa, nella qualità di Comune Capofila del Distretto Socio Sanitario n. 54, ha approvato la graduatoria finale per l’attuazione a mezzo voucher sociali, di progetti in favore di anziani non autosufficienti finanziati con i fondi del PNRR (sub investimento 1.1.2 – autonomia degli anziani non autosufficienti) in esecuzione della Deliberazione del Comitato dei Sindaci n. 9 del 11.03.2022 che ha approvato l’accordo di collaborazione con il Distretto Socio Sanitario n. 53 di Mazara del Vallo.

La suddetta progettualità potenzierà i servizi di assistenza domiciliare per garantire agli anziani non autosufficienti aventi diritto la dimissione anticipata assistita e prevenire l’ospedalizzazione. Gli aventi diritto (15 utenti nel comune di Castelvetrano, 10 nel comune di Campobello, 9 nel comune di Partanna, 4 nel comune di Santa Ninfa, 6 nel comune di Poggioreale e 6 nel comune di Salaparuta) verranno contattati dai Servizi Sociali comunali per il ritiro dei voucher.

I servizi comunali riguardano in particolare OSA – OSS e supporto psicologico. Prevista dalle misure del PNRR anche la dotazione di alcuni strumenti tecnologici (poltrone domotizzate, condizionatori/deumidificatori e telesoccorso) che verranno consegnati entro dicembre, al termine delle procedure di affidamento delle forniture.