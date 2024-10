Zoo Fattoria Carimi, iniziano i preparativi del Villaggio di Betlemme. “Mirealandia” la grande novità

di: Comunicato Stampa - del 2024-10-11

Anche quest'anno, lo Zoo fattoria Rosario Carimi, riapre il cantiere per la realizzazione dell'evento natalizio "Il Villaggio di Betlemme" giunto oramai alla sua quinta edizione. Quest'anno al già noto presepe, si affiancherà un nuovo straordinario evento che permetterà a grandi e piccini di fare un viaggio nel mondo della fantasia, per poi approdare nel suggestivo scenario di Betlemme dell'anno zero.

I bambini sognano in grande, chi sogna di fare il cantante, chi la ballerina, chi l'attore... C'era una bambina che sognava di essere il sindaco di una città tutta sua, fatta di luoghi fantastici e giochi di ogni tipo, che avrebbe voluto chiamare "Mirealandia", il nuovo evento prenderà questo nome in memoria della piccola Mirea La Rosa.

Domenica 13 ottobre, alle ore 11.45 presso gli studi di RCV Radio network, si svolgerà una conferenza stampa per la presentazione dell'evento appena descritto "Mirealandia", in collaborazione con CastelvetranoNews, parteciperanno alla conferenza Filippo Carimi proprietario dello Zoo Fattoria Rosario Carmi e organizzatore dell'Evento Il Villaggio di Betlemme, Anna Indiano presidente dell'Associazione Odv "Zoo fattoria Rosario Carimi", Don Giacomo Putaggio, la dirigente dell'Istituto comprensivo Radice Pappalardo Maria Rosa Barone e una Rappresentanza dell"Amministrazione Comunale.