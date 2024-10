Folgore, ecco Subutan la punta che mancava. Rosella rescinde

di: Redazione - del 2024-10-11

Movimenti in entrata ed in uscita in casa Folgore. Attacco rinnovato con l'arrivo della bresciana Iddrissou Subutan classe 2004 di cui si dice un gran bene. Ha rescisso invece Angelo Rosella. Di seguito il comunicato della società.

"La ASD Folgore Calcio Castelvetrano comunica di aver sottoscritto contratto di acquisizione delle prestazioni sportive di Subutan Iddrissou, italiano nativo di Brescia, attaccante 188 cm classe 2004 con esperienze maturate a Crema e Foggia. Benvenuto Subutan. Al contempo si rende noto che il calciatore Angelo Rosella ha rescisso il contratto delle prestazioni sportive con la società rossonera. All’atleta vanno i ringraziamenti per quanto dimostrato nel suo percorso fin qui svolto".