Folgore, la "prima" di Iacono sulla panchina contro il San Vito degli ex

di: Redazione - del 2024-10-13

Folgore-San Vito lo Capo è la partita che racchiude tanti spunti di cronaca, sarà la "prima" di Giovanni Iacono sulla panchina rossonera dopo il licenziamento di Filippo Cavataio che ha fatto molto clamore in settimana. Iacono, che ha brindato all'esordio da calciatore in Interregionale proprio con la maglia rossonera, 30 anni fa in un Folgore-Pro Trapani, per la prima volta nella sua lunga carriera da tecnico dirigerà la squadra rossonera. Ai microfoni del canale ufficiale della società l'allenatore mazarese si è detto pronto ad affrontare questa nuova avventura.

Oggi la Folgore affronterà un San Vito rinvigorito dal passaggio in Coppa e vorrà continuare la risalita in classifica dopo un avvio non certo esaltante. Il portiere ed ex capitano Giorgio Pizzolato, 45 gare in rossonero e Lucas Chieffo, uno dei migliori calciatori dell'organico dello scorso anno che ha contribuito alla salvezza, saranno gli ex dell'incontro.

Iacono ha recuperato Camara, in settimana ha svolto tutti gli allenamenti in gruppo ma potrebbe partire dalla panchina, e Murania che torna dopo aver scontato un turno di squalifica. Pronto all'esordio l'ultimo arrivato Iddrissou Subutan, ventenne di cui si dice un gran bene. Arbitrerà l'incontro il sig. Federico Paladini di Lecce coadivato dagli assistenti Pietro Fardella di Palermo e Vincenzo Pernice di Marsala. Fischio d'inizio ore 15:30 al Paolo Marino di Castelvetrano.

Probabile Formazione (4-3-2-1): Di Martino; Tarantino, Giardina, Semeraro, Rallo; Bertoglio, Tourè, Spanò; Pisciotta, Pace; Erbini.