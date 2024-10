Folgore, esordio amaro per Iacono, il San Vito espugna il Marino

di: Redazione - del 2024-10-13

Esordio amaro per Giovanni Iacono per la prima volta in carriera sulla panchina della Folgore. Il San Vito lo Capo degli ex Pizzolato e Chieffo espugna il Marino con uno 0-2 frutto di un ottimo primo tempo al cospetto dei rossoneri sembrati un po’ macchinosi.

Nella ripresa gli ospiti restano in dieci poco dopo il fischio di avvio e la Folgore tenta l’arrembaggio e, nonostante le occasioni sui piedi di Pace e Galfano, non riesce a segnare quel goal che avrebbe potuto riaprire il match.

Iacono metterà in campo anche Iddrissou e Murania sporgendosi ai contropiedi degli ospiti che potevano chiudere la gara anzitempo. Il tecnico mazarese da martedì dovrà iniziare un grande lavoro per riportare serenità ad un gruppo che evidentemente ha vissuto una settimana difficile. La dirigenza specialmente in questo momento dovrà cercare insieme al nuovo tecnico di sistemare l'ambiente e proiettarsi già da domenica, in trasferta a Terrasini con il Partinicaudace a caccia di punti importanti.