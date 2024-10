Il ragazzino caduto dal balcone di casa resta in gravi condizioni

di: Redazione - del 2024-10-09

(ph. Google.maps)

Si trova ricoverato nel reparto di terapia intensiva all’Ospedale Abele Ajello di Mazara il ragazzino di dieci anni precipitato dal secondo piano di un’abitazione ieri sera intorno alle 19. La caduta per la quale sono in corso le indagini dei carabinieri intervenuti sul luogo, è avvenuta dal balcone della casa sita in via Milazzo, una strada parallela della trafficata via Roma a Mazara del Vallo.

I genitori tunisini sono stati ascoltati assieme a qualche conoscente per risalire all’esatta dinamica. Il ragazzino è stato prontamente soccorso e trasportato dai sanitari del 118 in ospedale. Al momento il decenne si trova sedato ed intubato e sotto stretta osservazione. Al momento le sue condizioni di salute restano gravi.