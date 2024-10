Folgore, presentato Giovanni Iacono, forti dichiarazioni del Presidente rossonero

di: Redazione - (fonte: asdfolgoreofficial) - del 2024-10-10

La presentazione di Giovanni Iacono quale Responsabile tecnico della Prima Squadra è avvenuta nella sala stampa del Paolo Marino, ieri pomeriggio, al termine del secondo allenamento condotto dal neo tecnico rossonero in vista dell'importante sfida di domenica contro il San Vito lo Capo.

Nel corso della presentazione del nuovo allenatore il Presidente della Folgore, Avv. Margherita Barraco ha avuto modo di rilasciare forti dichiarazioni sul licenziamento di Filippo Cavataio e sull'ex direttore sportivo Renzo Calamia. Non sono mancati i disappunti del Presidente sul comportamento di qualche "pseudo" tifoso, così come lo definisce nell'intervista, e di qualche ex collaboratore della società.