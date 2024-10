Malore in nave da crociera, Guardia Costiera di Mazara interviene

di: Redazione - del 2024-10-10

Nella serata di ieri gli operatori della Guardia Costiera di Mazara del Vallo sono intervenuti per fornire assistenza a una donna 90enne, che si trovava all'interno di una nave da crociera in navigazione che procedeva in direzione Ibiza.

Grazie all'intervento della Guardia Costiera la donna è stata trasbordata sulla motovedetta. La 90enne è stata trasferita dai sanitari del 118 intervenuti al porto presso l’ospedale di Mazara del Vallo, dove ha ricevuto le cure mediche necessarie.