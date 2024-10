Il lettore scrive: "In via Autonomia Siciliana tanti rifiuti abbandonati"

di: Redazione - del 2024-10-11

Riceviamo e pubblichiamo il collage di foto di un nostro lettore che segnala cumuli di rifiuti abbandonati nella via Autonomia Siciliana, strada all'interno della zona industriale di Castelvetrano. Non è la prima volta che riceviamo segnalazioni che riguardano quella parte della città che di giorno è particolarmente trafficata per la presenza di molte aziende.

