Colpì con calci e pugni un uomo, l'aggressore chiede il patteggiamento della pena

di: Redazione - del 2024-10-14

(ph. Giuseppe Buscemi avvocato della parte offesa)

Un uomo G.A. patteggia la pena di mesi 4 di reclusione. La sentenza è stata emessa in data 10 Ottobre 2024 dal G.I.P del Tribunale di Sciacca. La vittima è un 60enne, l'uomo ritenuto responsabile del suo ferimento doveva rispondere di lesioni personali aggravate in particolare, di un episodio avvenuto a Menfi nel mese di Gennaio scorso.



Il Sig. G.A. era stato identificato quale autore di percorse cagionate al Sig. V.R. che hanno causato alla vittima diverse fratture. La vittima, in particolare mentre si trovava davanti la propria abitazione veniva raggiunto dal vicino di casa il quale senza particolare motivo lo aggrediva, lo sollevava e lo scaraventata con violenza a terra colpendo con calci e pugni, l'uomo immobilizzato a terra ha subito inerme la violenta aggressione.



Subito dopo, l'aggressore si allontanava, ma veniva raggiunto e fermato dai Carabinieri della locale Stazione di Menfi, che nel frattempo erano stati allertati. L’aggressore è stato, dopo poche ore, rintracciato dai militari all’interno della sua abitazione, ammettendo la propria responsabilità motivava l'aggressione al Sig. V.R. per futili motivi.



Dopo la denuncia/querela presentata dal danneggiato si apriva il Procedimento Penale presso il Tribunale di Sciacca, le accuse nei suoi confronti erano lesioni personali aggravate. All'udienza svoltasi ieri, il Giudice Dott. Cucinella ha applicato all'imputato G.A. la pena di mesi 4 di reclusione, così come richiesto dal suo difensore che aveva depositato in cancelleria la richiesta di applicazione della pena.



La Persona Offesa, difeso dall'Avvocato Giuseppe Buscemi (nella foto in copertina) si è costituito parte civile nell'udienza preliminare, il Giudice accogliendo la richiesta della Persona Offesa condannava, inoltre, l'imputato al rimborso delle spese di costituzione di parte civile.