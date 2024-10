Castelvetrano, 1ª Sagra del Pane Nero, ecco il programma completo

di: Redazione - del 2024-10-14

Si avvicina la due giorni della Prima Edizione della Sagra del Pane Nero di Castelvetrano che si svolgerà nel centro storico della città sabato 19 e domenica 20 ottobre. Di seguito potete leggere il programma completo della Sagra:

Sabato 19 ottobre 2024

ore 18.00 - Taglio del nastro della 1ª Sagra del Pane Nero di Castelvetrano (piazza San J.M. Escriva)

ore 18.30 - Inaugurazione mostre fotografiche - (piazza Principe di Piemonte)

ore 19.00 - "Gesti rituali del pane di una sicilia senza tempo" a cura dell'antropologo Giuseppe Fontana - (panificio di Piazza Cavour)

ore 19.00 - "Black bread band" e "Scirokku" band (corso Vittorio Emanuele II)

ore 19.30 - Animazione itinerante a cura de "Il coro degli Angeli"

ore 20.00 - dj Sasmu (piazza Matteotti)

"Nero per Caso" - Sistema delle Piazze

ore 18.00/21.00 - "Fuori Con.Testo Live Music

ore 21.00/24.00 - "Pagoda Universe"

ore 24.00 - Line Up Monachino - LuDj - Falcao

Domenica 20 ottobre 2024

ore 10.00 - apertura stand

ore 10.30 - la "Drepanum Dixie Band" in giro per la sagra

ore 10.30 - 12.30 - 16.30 - "Gesti rituali del pane di una sicilia senza tempo" a cura dell'antropologo Giuseppe Fontana - (panificio di piazza cavour)

ore 12.00 - Balli di gruppo con Carmen D'Amore (corso Vittorio Emanuele II)

ore 17.00 - "Belice Folk" in giro per la Sagra

ore 17.00 / 19.00 - opera teatrale "La strage del pane del '44" (Cortile di corso Vittorio Emanuele, 89)

a cura dell'università europea del tempo libero di Palermo

ore 18.00 -"Whynot musica live (corso Vittorio Emanuele)

ore 19.00 -"Sikelia folk band" (corso Vittorio Emanuele)

"Nero per caso" - Sistema delle Piazze

ore 13.00 - "Pane nero, sapore vero: il pranzo in piazza ore 14.00 - Ruby & co. - sax

ore 16.30 - Talk "il Pane nero di Castelvetrano: una storia lunga venti secoli"

ore 17.30 - dj Alex "gli intramontabili anni '90"

ore 19.00 - "Figli di un Re minore" live music

ore 22.00 - dj set

Urban Tour: sabato 19 ottobre ore 18.30 (ex Convento dei Minimi - piazza San J.M. Escriva") e domenica 20 ottobre: 10.00 - 11.30 - 15.00 - 16-30 - 18.00

Visita guidata ai "Molini del Ponte": domenica 20 ottobre 2024 visite guidate dalle 10 alle 13 (via Parini, 29)

Mostra di pittura a cura dell'associazione Amacus - piazza Carlo d'Aragona

Live Panting e Opera di Silvia Puccini - piazza Cavour