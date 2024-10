Salemi, chiusura dell'Ufficio Postale, interrogazione del gruppo consiliare Scrusciu

di: Comunicato Stampa - del 2024-10-15

(ph. Immagine di repertorio)

I consiglieri comunali del gruppo di minoranza Scrusciu, Giuseppina Spagnolo, Giuseppa

Asaro e Giuseppe Loiacono, hanno presentato un’interrogazione urgente sulla chiusura dell’ufficio postale di via Rocche di San Leonardo.

Da giorni infatti l’ufficio postale in questione ha avvisato i clienti dell’imminente chiusura causando non pochi disagi tra i residenti del Paese Nuovo e di Cappuccini ma soprattutto a tutti gli anziani che non avranno la possibilità di raggiungere con mezzi propri l’ufficio postale in via Antonino Lo Presti.

Il gruppo consiliare Scrusciu ritiene che per motivi di interesse pubblico e a difesa degli interessi della collettività il Comune debba avviare un canale di dialogo e confronto con Poste Italiane e avvisare la comunità - rispondendo all’interrogazione - esponendo i piani di Poste Italiane circa l’auspicabile ripresa del servizio nella nuova zona del paese, comunicando - nel caso di riattivazione prevista - tempi e modalità.