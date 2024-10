Classifica all time di punti complessivi in Serie A, Champions, Europa League e Mondiali

di: Giovanni Borrelli - del 2024-10-14

Ti sei mai chiesto che significa classifica all time di punti complessivi? La risposta è molto semplice, si tratta della classifica totale nella storia di un torneo o di un campionato, dove le squadre più forti hanno vinto le loro scommesse sportive e dominano al top: questo è un elemento statistico importante per interpretare le gare e le competizioni.

Il calcio è sicuramente lo sport che ha catturato l’attenzione del pubblico più vasto, infatti, vanta un palinsesto variegato di competizioni nazionali, internazionali e mondiali che vengono trasmesse in diretta da televisioni, siti sportivi e in live streaming sulle piattaforme di scommesse. Se sei un vero appassionato di calcio e ti piace fare i conti con tutta la storia di questo sport, allora i prossimi paragrafi ti forniranno tantissime risposte alle tue curiosità.

Classifica eterna dei Mondiali: la battaglia tra Brasile e Germania

Quando ogni quattro anni si disputano i mondiali di calcio, tutto il mondo dello sport si ferma per seguire le Nazionali più forti sulla faccia della Terra e scoprire chi vincerà la Coppa del Mondo. Nella classifica all time di questo torneo, domina il Brasile con 22 partecipazioni e 247 punti totalizzati, mentre la Germania si trova sul secondo gradino a quota 225 punti.

Al terzo posto c’è l’Argentina campione del mondo con 158 punti totali, mentre gli Azzurri

sono fermi alla quarta posizione con 156 punti, dopo aver saltato i Mondiali del 2018 e 2022. Italia e Argentina hanno partecipato a 18 manifestazioni, mentre la Germania vanta 20

edizioni.

Chi domina la classifica totale di Serie A?

Torniamo un attimo in Italia per analizzare la classifica all time di Serie A dominata dalla Juventus con oltre 5800 punti. Ad inseguire la Vecchia Signora c’è il Biscione con oltre 5580 punti. L’Inter vanta una partecipazione in più alla massima competizione, infatti, sono 93 le stagioni in Serie A ed è l'unico club a non aver mai giocato in Serie B.

Il Milan è al terzo posto con oltre 5300 punti, mentre la Roma si piazza alla quarta posizione con oltre 4830 punti maturati.

Il Real Madrid domina la classifica all time di Champions

Non poteva essere altrimenti, perché i Blancos hanno vinto 15 titoli e ormai volano oltre

quota 1000 punti nella classifica eterna di Champions, inseguiti dal Bayern Monaco con oltre 770 punti: un bel divario.

Al terzo posto c’è il Barcellona con oltre 665 punti, mentre la lotta tra la quarta e la quinta posizione è tra Manchester United e Juventus, entrambe a oltre 525 punti. Il Milan, che è la squadra italiana più vincente, nonché la seconda nell’Albo d’Oro del torneo con 7 titoli, si trova al sesto posto con oltre 445 punti.

I Nerazzurri finalisti nel 2023 si trovano alla posizione numero 12 con oltre 345 punti, mentre il Napoli con oltre 105 punti si piazza alla trentanovesima posizione di questa classifica totale.

Inter e Sporting al top della classifica all time di Europa League

Ecco un torneo sportivo dove le italiane dominano, perché se nelle prime due posizioni la

lotta è tutta tra Inter e Sporting con oltre 310 punti, al terzo posto c’è la Roma con oltre 300 punti, che si insinua nello scontro al vertice.

Il quarto posto è del Tottenham con oltre 280 punti, mentre il club più vincente in assoluto in questo torneo, il Siviglia, ha alzato al cielo le sue sette coppe con un budget di oltre 275 punti. Per trovare un’altra italiana dobbiamo scendere all’ottava posizione, con la Juve a oltre 245 punti.