Imprenditore castelvetranese assolto in Cassazione dall'accusa di favoreggiamento dell'associazione mafiosa

di: Redazione - del 2024-10-15

La Corte di Appello, sezione terza, di Palermo, nella giornata di ieri, lunedì 14 ottobre ha messo fine, definitivamente, alla vicenda giudiziaria che aveva coinvolto, nell’ambito del processo Annozero, l’imprenditore castelvetranese Giuseppe Rizzuto, accusato di favoreggiamento dell’associazione mafiosa.

Grande soddisfazione viene manifestata dal difensore, Avv. Francesco Moceri (nella foto in copertina), per il risultato raggiunto. La Corte di appello, infatti, ha finalmente ristabilito la verità per il Rizzuto. Questi, infatti, assolto in primo grado era stato condannato in appello. Il difensore aveva, pertanto, proposto ricorso in Cassazione ottenendo, dalla Corte, in accoglimento della tesi difensiva, l’annullamento, con rinvio, della sentenza.

Nell'ambito dello stesso procedimento, su indicazione della Cassazione, e per il venir meno della circostanza aggravante del reimpiego economico dei proventi dell'attività mafiosa, la Corte di Appello ha rivisto le pene per una serie implicate nel processo dell'Operazione Annozero avvenuta il 19 aprile del 2018. Molti dei quali torneranno liberi per scadenza dei termini di custodia cautelare.