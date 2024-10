Peronospora 2022/2023, la Regione Siciliana risarcirà le aziende

di: Comunicato Stampa - del 2024-10-16

Federagri, Copagri, Conf.s.a.l., FNA, Liberi Agricoltori Sicilia e Collegio dei Periti Agrari hanno sollecitato interventi concreti all’Assessore Regione all’Agricoltura a sostegno del settore vitivinicolo siciliano in crisi.

Si apre un nuovo spiraglio per il risarcimento dei danni provocati dalla peronospora in Sicilia nell’annata 2022/2023. L'Assessore all'Agricoltura della Regione Siciliana, Salvatore Barbagallo, si è impegnato a ricercare modalità e tempi per risarcire le aziende agricole colpite, al fine di garantire congrui risarcimenti per ettaro.

Questo impegno è stato assunto durante una riunione tenutasi ieri pomeriggio a Palermo, alla presenza delle organizzazioni sindacali e di categoria, tra cui Federagri, Copagri, Conf.s.a.l., FNA, Liberi Agricoltori Sicilia e Collegio dei Periti Agrari.

Per quanto riguarda la copertura finanziaria dei ristori dovuti alle calamità naturali che hanno colpito i vigneti della Sicilia occidentale, promessi assieme a quelli per la peronospora ai viticoltori siciliani che erano scesi in piazza con i trattori a Marsala e nei principali centri a vocazione vitivinicola, le organizzazioni professionali e sindacali hanno rivolto un accorato appello all'Assessore Barbagallo affinché la Regione Siciliana possa risarcire le aziende agricole entro il più breve tempo possibile.